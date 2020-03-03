У Константиновской батареи построят причал для катеров

Собственный причал появится к 2023 году у Константиновской батареи, которая является одним из символов Севастополя.

«Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» предоставляется субсидия на финансовое обеспечение затрат по текущему содержанию здания батареи и прилегающей территории. <…>В том числе обустройство места посадки-высадки пассажиров к необорудованному побережью прилегающей территории, устройство системы видеонаблюдения, зоны ожидания пассажиров, прибывших морским транспортом, системы доступа на территорию, выполнения требований транспортной безопасности в части причала, устройство автостоянки, установка скамеек, облагораживание технических зон прилегающей территории», — говорится в официальном ответе департамента финансов правительства Севастополя на информационный запрос ТАСС.

Уточняется, что также предусмотрено финансирование услуг по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных систем на прилегающей к памятнику территории, систем пожарной безопасности, по уходу за зелеными насаждениями, охране и уборке объекта. Заложены расходы на косметический ремонт батареи и сопутствующих строений, устройство освещения и другие.

Отмечается, что субсидия предоставляется на сохранение памятника культурного наследия за счет средств бюджета Севастополя. Размер субсидии на 2020-2022 годы составляет по 18 млн рублей в год, за счет средств бюджета города.

Константиновская батарея — это двухъярусная каменная батарея, выполненная в форме подковы на мысе у входа в Севастопольскую бухту. Была построена в 1840 году для усиления обороны Севастополя и порта, она заменила собой земляную батарею, заложенную одним из основателей Севастополя, полководцем Александром Суворовым, в 1778 году.

С марта 2014 года Константиновская батарея передана РГО, которое начало проводить реконструкцию исторического объекта, долгое время находящегося в запустении; открылась для туристов в ноябре 2017 года.