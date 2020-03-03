Цветочную клумбу на площади Ушакова зачем-то засадили деревьями

Деревья на Большой Морской сажают по ночам. Утром 3 марта севастопольцы удивились и огорчились: уж слишком хорош был цветник, с юккой в центре. Именно здесь севастопольские озеленители ежегодно высаживали разнообразные цветочные композиции, а от желающих сфотографироваться на их фоне не было отбоя.

Горожане настолько привыкли видеть на этом месте цветник, что обнаруженные утром торчащие голыми мачтами стволы деревьев стали для них откровенным шоком: зачем?

За разъяснениями «Севастопольская газета» обратилась к севастопольскому дендрологу Дмитрию Диденко, который принимал участие в обсуждении вопросов озеленения улицы Большая Морская и прилегающих площадей.

Как оказалось, дендролог и сам не ожидал такого развития событий. Пообещав свериться с изначальным планом озеленения, он через полчаса перезвонил в редакцию и доложил, что деревья на этом месте были предусмотрены изначально. Только не акации, которые высадили по факту, а каштаны.

Ответить на вопрос, почему эта деталь не была принята во внимание озеленителей и не оспорена, Д.Диденко не смог.

Интересно, что пешеходный переход согласно тому же плану свое местоположение не меняет, в результате чего возникает сразу несколько вопросов о безопасном движении транспорта по площади, обзор которой теперь будет загорожен кронами деревьев.

Да и сама площадь окажется зонированной, а значит, утратит свой архитектурно обоснованный облик.

Как известно, в основу архитектурной концепции центра города был положен принцип его пространственного раскрытия. Холмистый рельеф не позволял создавать широкие улицы и площади, а потому визуальный эффект достигался за счет отсутствия застройки улиц со стороны бухт.

Так же сформировалась архитектурная концепция и площади Ушакова, в центре которой существует только одна явно выраженная вертикаль — ливанский кедр.

— К сожалению, при нынешней реконструкции улицы Большая Морская допускается очень много, казалось бы, незначительных нормативных нарушений, которые в итоге приводят к недопустимым изменениям. К ним следует отнести высоту ступеней у кинотеатра «Победа». Она отлична от нормативной. Еще одно нарушение — завышенный парапет у того же кинотеатра. Высадка деревьев на клумбе на площади Ушакова — очередное неоправданное и необоснованное нарушение, с которым невозможно согласиться, — прокомментировал ситуацию с негаданными деревьями председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров.