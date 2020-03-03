Пытаются выяснить, где содержится задержанная за шпионаж женщина

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила в прокуратуру обращение по уголовному делу в отношении Галины Довгополой, которая была задержана в Севастополе по обвинению в сборе секретных сведений для Минобороны Украины.

«Я буквально сегодня подписала запрос в прокуратуру и другие уполномоченные органы с просьбой установить существо этого вопроса и дать мне компетентный ответ», — цитирует ТАСС Т.Москалькову, ответившую на вопрос журналистов о статусе обращения украинского омбудсмена Людмилы Денисовой с просьбой помочь определить местонахождение Г.Довгополой.

В конце января стало известно, что ФСБ этапировала Г.Довгополую в Москву для проведения следственных действий. Затем Л.Денисова сообщила на своей странице в фейсбуке, что с начала февраля 2020 года нет официального подтверждения, где именно на территории РФ находится Г.Довгополая, в связи с чем она обратилась к коллеге из РФ.

Ранее в Лефортовском суде Москвы ТАСС сообщили, что 24 января Г.Довгополой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»), был продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 27 апреля. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что гражданка России «была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера».