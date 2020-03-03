К перекрытой Большой Морской добавят часть улицы Суворова

С 6 по 22 марта по улице Суворова на участке от пересечения с ул.Володарского до ул.Большой Морской вводится ограничение движения всех транспортных средств.

Там будут проводиться работы по комплексному благоустройству проезжей части и тротуаров.

На этом участке ул.Суворова уложена историческая брусчатка. По проекту реконструкции ул.Б.Морской ее должны вернуть на место после ремонта.

Движение по ул.Суворова со стороны ул.Воронина будет осуществляться до перекрестка с ул.Сергеева-Ценского с объездом участка проведения работ по ул.Советская и ул.Василия Кучера.

С ул.Володарского будет организован объезд по ул.Суворова до пересечения с ул.Сергеева-Ценского в одностороннем режиме.

А с 14 марта по 4 апреля запретят движение всех видов транспорта на ул.Шмидта. Там тоже лежала историческая брусчатка, которую должны восстановить.

Организация дорожного движения по участку от пересечения ул.Адмирала Октябрьского до ул.Шмидта будет восстановлена в привычном режиме: одностороннее движение от вышеуказанного перекрестка в направлении ул.Адмирала Октябрьского.

На участке ул.Адмирала Октябрьского от ул.Очаковцев до ул.Большой Морской и далее до пл.Ушакова движение будет открыто только для общественного транспорта по одной полосе.