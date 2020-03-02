Житель Питера «заминировал» вокзал в Симферополе

Крымские транспортные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России по горячим следам установили телефонного террориста.

В воскресенье, 1 марта, в 18.45 в диспетчерскую службу «112» с мобильного телефона поступило сообщение об угрозе совершения террористического акта на железнодорожном вокзале Симферополя.

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю, УФСБ России Ленинградской области установили звонившего. Им оказался 33-летний житель города Санкт-Петербург.

Транспортные полицейские Крыма провели необходимые проверочные мероприятия по отработке на предмет обнаружения возможной опасности на перроне и в помещениях вокзала. Опасных предметов не обнаружено.

Эвакуация не проводилась. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Звонившему мужчине грозит уголовная ответственность по ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает, кроме штрафа, лишение свободы на срок от трех до пяти лет.