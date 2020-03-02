В Крыму на коронавирус проверяют 50 человек

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и Севастополе находится 50 человек, прибывших из Китая.

Как сообщила главврач севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж, у них в медучреждении с начала года на карантине по коронавирусу наблюдались пятеро.

Информация была озвучена после того, как стало известно, что гражданка Р., возвратившаяся из КНР, находилась на карантине, предполагающем 14-дневное медицинское наблюдение в инфекционной больнице Севастополя. Женщина сбежала, не дождавшись окончания срока карантина и результатов третьего анализа на коронавирус. Первые два — дали отрицательный результат.

По решению суда, судебные приставы разыскивают Р. для принудительной госпитализации в инфекционный стационар для завершения обследования.