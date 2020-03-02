Три ледовые арены для южного города — это слишком много

Спорткомплекс на 7 км Балаклавского шоссе в Севастополе предлагают строить без катка.

Заместитель председателя постоянного комитета Законодательного собрания по образованию, науке, культуре и спорту Артем Гордиенко в ходе расширенного заседания комитета выступил с инициативой учесть мнение спортивных федераций при разработке проекта спортивного комплекса в районе 7-го км.

«В настоящее время в Севастополе планируют построить три спортивных объекта, предназначенных для занятий зимними видами спорта: хоккеем, фигурным катанием, керлингом и другими», — сообщил депутат.

В рамках реконструкции спорткомплекса имени 200-летия Севастополя запланирован ледовый комплекс с трибуной на 300 мест. В районе Лабораторного шоссе строится ледовый комплекс в четыре этажа. И на 7-м км Балаклавского шоссе планируется построить ледовый дворец.

«Моя позиция — строить три крупных ледовых дворца в южном приморском городе не совсем рационально. Поэтому мной была высказана инициатива узнать мнение всех спортивных федераций города по данному вопросу, собрать их предложения и уже на основании этого проектировать не ледовый дворец, а многофункциональный спортивный центр», — объяснил свою позицию парламентарий.