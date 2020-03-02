Срок строительства спорткомплекса в Загородной балке продлят

Он начал с того, что на сегодня в Загородной балке досрочно завершили демонтаж здания бассейна. В настоящее время начинают бетонные работы под трибунные помещения. Там уже развернут цех по производству арматуры.

— Учитывая позднее заключение контракта, мы имеем право немного продлить сроки. В этом году точно будет сделан и введен стадион для легкой атлетики с подтрибунными помещениями. Бассейн, в основном, будет завершен, но внутренние конструкции и монтаж, скорее всего, уйдут на начало следующего года, — сказал М.Развожаев, отметив, что на будущий год «уйдут» и другие конструктивные элементы данного объекта.

В конце января 2020 года сообщалось, что заказчиком объекта является ГБУ «Дирекция капитального строительства», исполнителем — крымская компания ООО «Асгард». Стоимость строительства 1,6 млрд рублей. Завершить стройку предполагалось до конца 2020 года.