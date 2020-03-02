Спортсменки и красавицы

В последний день зимы выбирали «Севастопольскую красавицу-2020». Главные призы достались девушкам-спортсменкам.

Конкурс проводится в городе уже в 25-й раз. Его организует агентство моделей «Мария» при поддержке Главного управления культуры Севастополя.

По решению жюри на этот раз победительницей стала 18-летняя Дарина Ковалева. Девушка получила эксклюзивную корону, которую специально для конкурса изготовила дизайнер украшений Вероника Беседина.

Д.Ковалева — артистка балета ансамбля танца «Черное море». С морем связано и другое увлечение девушки — она профессиональный дайвер.

Первой вице-мисс на конкурсе «Севастопольская красавица-2020» названа Елена Трифонова. Девушка учится в Кубанском университете спорта и туризма и одновременно работает детским тренером. Она мастер спорта по художественной гимнастике.

Вторая вице-мисс — Юлия Михайлик. Она учится в Инженерной школе, увлекается танцами, спортивным туризмом и моделингом. Ей достался и титул «Мисс туризм-2019» с путевкой в Сочи.

Диплом «Модель Севастополя-2020» у Анастасии Столбуновой. Титула «Мисс шарм» удостоена Екатерина Шеремет, а Елизавета Плюснина получила диплом «Мисс грация». Звание «Мисс очарование» у Ульяны Кошельниковой. Титулом «Мисс зрительских симпатий» на конкурсе была отмечена Диана Аймухамбетова. Специальный приз и звание «Мисс Kare-2020» получила Анастасия Столбунова.

На конкурсе модели представили коллекции одежды известного севастопольского дизайнера Кристины Кибовской, Модного дома Натальи Калашьян DEA и салона «Образ невесты». Участницам были вручены цветы и призы от многочисленных партнеров проекта.

В финале шоу на сцену вместе с начинающими моделями вышли и победительницы конкурса за всю его 25-летнюю историю.