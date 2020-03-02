Сбежавшая из инфекционной больницы пациентка — гражданка соседнего государства

Об этом 2 марта сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его словам, находившаяся под наблюдением женщина, недавно посетившая Китай, является гражданкой соседнего государства. По имеющимся данным, она из Луганска.

Изначально «гражданка Р.» находилась дома под наблюдением медиков, однако в один из дней прибывшие к ней врачи зафиксировали повышение температуры, что стало основанием для госпитализации. Женщину поместили в отдельный бокс инфекционной больницы Севастополя. Там она повела себя агрессивно: грубила персоналу, выбила окно, не желая оставаться под наблюдением.

Женщина проигнорировала установленный порядок, согласно которому ей надлежало оставаться в карантине две неделе, и сбежала из больницы.

Сообщается, что из необходимых трех анализов на наличие коронавируса были получены ответы только на два, и оба они отрицательные.

В результате, было принято решение о принудительной госпитализации «гражданки Р.». Однако судебные приставы не могут найти беглянку, несмотря на то, что сама она активно комментирует ситуацию в социальных сетях, называя условия в инфекционной больнице Севастополя невыносимыми.

— Пользуясь случаем, хочу призвать гражданку явиться в больницу, сдать третий анализ, получить результат, спокойно жить и не нервировать весь город. Нужно иметь гражданскую ответственность! — призвал А.Кулагин.

По его же словам, все другие граждане, в том числе дети, которые прибыли из КНР, благополучно прошли карантинный период и выписаны домой.