Проректор СевГУ подозревается в получении взятки в особо крупном размере

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю, управлением по расследованию особо важных дел установлено, что летом 2019 года между Министерством науки и высшего образования РФ и фирмой были заключены госконтракты на возведение первой-второй очередей учебно-лабораторного корпуса и реконструкцию библиотеки СевГУ. После того, как на счет фирмы поступили авансовые платежи, проректор потребовал от директора фирмы-подрядчика 5,5 млн рублей за нерасторжение контрактов в случае невыполнения работ в установленные сроки. За пролонгирование контрактов он рассчитывал получить еще 5% от суммы всех платежей.

В декабре 2019 года проректор получил от предпринимателя взятку в размере 3,1 млн рублей. А 1 марта при получении оставшейся суммы проректор был задержан.

Подозреваемому оформлена явка с повинной. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление полной картины совершенного преступления.

В пресс-службе вуза сообщили, что по подозрению в совершении экономического преступления задержан проректор СевГУ В.Большенко.