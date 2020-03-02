Проблему с бездомными собаками решают, но никак не решат

Миллионы, выделяемые в Севастополе на регулирование численности бездомных собак, осваиваются, но проблему не решают.

Пожаловалась президенту

В социальных сетях активно обсуждается открытое письмо актрисы Елены Сафоновой, обращенное к президенту Владимиру Путину, в котором говорится о зверствах, творящихся в Севастополе при отлове и содержании бездомных собак.

Письмо Е.Сафонова написала 12 февраля после пресс-конференции в Интерфаксе центра защиты прав животных «Вита». В письме актриса-зоозащитница затрагивает проблему жестокого обращения с бездомными животными в России и в частности, в Севастополе.

«Страшная, живодерская ситуация в Севастополе, столь охраняемом вами городе, — пишет Е.Сафонова президенту. — Охраняемом от общественного взгляда, вам нужна глянцевая картинка. За картинкой прячутся зверства».

Она возмущена, что тендер в 16 миллионов рублей на организацию в Севастополе пункта кратковременного содержания бездомных животных выиграла индивидуальный предприниматель Вера Халимова, но проконтролировать ее работу ни волонтерам, ни общественности не представлялось возможным.

«Туда не допускается ни общественность, ни волонтеры, сама госпожа Халимова на связь не выходит. Мы все имеем право знать, как там содержатся животные, но на страже этого секретного объекта находятся уголовники. Одной из зоозащитниц, которая хотела зайти посмотреть и сделать снимки, как там содержат животных и обращаются с ними, охранник сломал руку, разбил фотоаппарат и, как напутствие, бросил: «За меня столько проплачено, что ты меня никогда не посадишь», — описывает проблему Е.Сафонова.

Из ее письма следует, что пострадавшая обращалась в полицию и прокуратуру, но там состава преступления в действиях охранника не усмотрели.

Кто же такая «госпожа Халимова», о которой упоминает заслуженная актриса?

Таинственный приют

Попытки отрегулировать численность бездомных животных власти Севастополя предпринимают с незапамятных времен. И каждый раз заключение госконтрактов на стерилизацию безнадзорных животных заканчивается скандалом.

В мае 2019 года ГБУ «Парки и скверы» заключило контракт на отлов и стерилизацию 1350 собак на 16 миллионов рублей с Верой Халимовой, которая за несколько дней до этого зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в Самаре.

Связаться или встретиться с таинственной В.Халимовой за все время ее работы в Севастополе, а тем более после, не удалось никому. Телефон, указанный в госконтракте, не отвечает.

По документам, размещенным на сайте госзакупок, видно, что в течение восьми месяцев В.Халимова ответственно выполняла жестко прописанный контракт. В результате заказчик работ ГБУ «Парки и скверы» остался доволен проделанной работой.

При этом севастопольские зоозащитники выражали недоверие ИП В.Халимовой, критиковали за небезопасный процесс стерилизации, предъявляли претензии к качеству и непрозрачности ее работы.

Несколько раз активисты пытались попасть на территорию пункта кратковременного содержания животных на Фиоленте (Монастырское шоссе, 30), чтобы убедиться, что собаки содержатся там в нормальных условиях. Но каждый раз под разными предлогами их туда не пускали.

В июле 2019 года Оксана Кравчук хотела посетить пункт кратковременного содержания (ПКС) и была избита охранником С.Снигуром. Об этом журналистам «Севастопольской газеты» рассказала член центра помощи бездомным животным «Жизнь» Светлана Талдина, о которой в открытом письме президенту пишет Е.Сафонова.

Подобная история с самой Талдиной произошла в 2018 году при попытке посещения пункта кратковременного содержания бездомных животных в Орловке, принадлежащего ветеринару Михаилу Аксенову, где она также была избита охранником с такой же фамилией. Женщина получила перелом левой руки, у нее был похищен фотоаппарат, на который производилась съемка, и разбит мобильный телефон.

С.Талдина уверена, что никакой В.Халимовой не существует, а тендеры выигрывает ветеринарный врач М.Аксенов, которому принадлежат ПКС и в Орловке, и на Монастырском шоссе.

Скотомогильник на Фиоленте

Масла в огонь в скандальной ситуации вокруг пункта кратковременного содержания бездомных животных добавила информация, что на Фиоленте в августе 2019 года найден незаконный скотомогильник.

Об этом сообщил отдел ветеринарного надзора департамента сельского хозяйства. В земле на участке по адресу Монастырское шоссе, 30, оказались зарыты останки мяса птицы, свиней и, предположительно, крупного рогатого скота. На основе этого севастопольская природоохранная прокуратура вынесла представление «гражданину, осуществлявшему закапывание биологических отходов в землю», и оштрафовала на пять тысяч рублей.

Но именно по этому адресу зарегистрирован ПКС предпринимателя В.Халимовой. Касается ли эта информация непосредственно ее, неизвестно, но если бы работа велась открыто и прозрачно, то домыслов и подозрений в этом деле было бы меньше.

Без приюта теперь нельзя

Сегодня в Севастополе отловом бездомных собак никто не занимается, нет приюта и нет механизма решения этого вопроса. Госконтракт на отлов, стерилизацию, чипирование бродячих собак на 2020 год пока не заключен.

Но даже после заключения контракта без приюта эту острую проблему, не нарушая новые нормы закона «Об ответственном обращении с животными», решить не удастся. Теперь содержать отловленных животных в местах, не являющихся приютом, не допускается. А значит, пункты кратковременного содержания, худо-бедно существовавшие в городе, теперь противозаконны.

При этом владельцы частных приютов должны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели или юридические лица. Если физическое лицо содержит более 10 животных — это нарушение закона.

По словам заместителя начальника управления ветеринарии Александра Рыбинского, в городе существует 10 «приютов». Из них семь содержат просто граждане.

— При проверке их закроют, а животных придется выпустить, — говорит А.Рыбинский.

Благотворительная стерилизация

В начале 2020 года стало известно, что начата разработка проекта строительства приюта для животных в Севастополе.

Тем временем Севастопольский благотворительный фонд помощи бездомным животным получил президентский грант в полмиллиона рублей на проект «Доступная стерилизация — современное решение проблемы бездомных животных» и субсидию от правительства города в 400 тысяч рублей на те же цели.

Поэтому с 1 февраля по 30 апреля фонд проводит льготную стерилизацию домашних собак для социально незащищенных и льготных групп населения. Для этих целей благотворительный фонд заключил контракт с ветклиникой «Хатико» на ул.Кесаева, 3-А. В рамках проекта стерилизуются собаки (суки) по льготной цене — 2600 рублей, которых бесплатно транспортируют до ветеринарной клиники и обратно.

По словам руководителя проекта Ирины Коробовой, в частных клиниках средняя цена на стерилизацию собаки (удаление яичников и матки) 5600 рублей.

Всего в рамках проекта запланировано простерилизовать 67 животных. В феврале было стерилизовано 23 собаки.

Но зоозащитница С.Талдина (напомним, она — героиня письма Е.Сафоновой) задается вопросом: почему фонд, получивший субсидию, не проводит стерилизацию бесплатно?

— Почему руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным, который получил грант и субсидию, так активно продвигает создание в Севастополе центра стерилизации, минимизируя при этом роль строительства приюта для животных? Потому что стерилизовать выгодно, — считает С.Талдина, потому что трудно проконтролировать количество и качество произведенных работ.

По словам активистки, ситуацию по защите бездомных животных в Севастополе давно можно было исправить, но огромные деньги, выделяемые на различные проекты и программы, совсем не помогают ее решить.