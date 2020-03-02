Понтон второго строящегося на Севморзаводе плавкрана спустят на воду в 2020 году

Севастопольский морской завод (филиал Центра судостроения «Звездочка») планирует в 2020 году спустить на воду понтон второго строящегося на предприятии тяжелого плавкрана, сообщил ТАСС заместитель генерального директора «Звездочки» по работе с филиалами Павел Першин.

«Ключевым событием ушедшего года для севастопольского филиала, безусловно, стал спуск на воду 10 октября понтона несамоходного плавкрана ПК-400 «Севастополь». В последние 26 лет ничего подобного на стапеле Севморзавода не происходило. Это при том, что именно строительство плавучих кранов в советские годы было основной специализацией завода. <...> Что касается планов на текущий год, то по плавкрану «Григорий Просянкин» филиал должен выйти на этап спуска понтона крана на воду», — сообщил собеседник.

Он уточнил, что также в этом году в завершающую фазу войдет строительство плавкрана «Севастополь».

«Ну, и, разумеется, выполнять запланированные регламентные и ремонтные работы на кораблях и судах Черноморского флота. Все эти работы будут сочетаться с мероприятиями технического перевооружения севастопольского филиала», — отметил П.Першин.

Он добавил, что в 2019 году завод провел 15 доковых операций — примерно в два раза больше, чем в предыдущем, — для коммерческих судов и кораблей Черноморского флота. Также в кооперации с предприятиями «Янтарь» и «Адмиралтейские верфи» выполнены регламентные доковые работы на трех дизельных подводных лодках и фрегатах новейшей серии «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович». При этом объем работ для Черноморского флота стабильно растет.

«По итогам 2019 года филиал показал прирост выручки примерно на 20%. По финансовому плану в 2020 году выручка Севморзавода должна вырасти уже кратно. Такой рост связан с закрытием этапов наиболее крупных контрактов филиала. В динамике с 2015 года экономика Севморзавода существенно выросла, и сегодня мы ставим перед руководством филиала задачу вывести его из зоны убыточности в зону прибыльности», — рассказал собеседник.

По его словам, других масштабных заказов у Севморзавода пока нет.

«Причина — режим санкций, вследствие которых отечественные и иностранные заказчики практически ушли с крымского рынка гражданского судоремонта и судостроения. Заказы в этой сфере носят единичный характер и заключаются в оперативном режиме. Руководство головной «Звездочки» всячески поощряет участие Севморзавода в конкурсах на строительство кораблей и судов различного назначения, включая, в том числе, и арктического класса. Надеемся, что со временем такие корабли или морская техника появятся в портфеле заказов севастопольской верфи», — пояснил П.Першин.

Справка

Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако позже, когда Крым был в составе независимой Украины, оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в состав ОСК и сейчас является филиалом «Звездочки», ведется техническое перевооружение и реконструкция предприятия. Завод выполняет ремонт кораблей и судов, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, построил плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста, впервые за 12 лет заложил плавкран «ПК-400 Севастополь».