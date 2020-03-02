На ремонт причалов направят более миллиарда рублей

Власти Севастополя планируют ремонт 12 городских причалов для внутригородских морских перевозок. На это планируется направить более миллиарда рублей в течение трех лет, сообщили ТАСС в городском департаменте финансов.

В Севастополе катера — общественный транспорт. При этом инфраструктура причалов сильно изношена.

«Реконструкция объектов позволит усилить несущую способность причалов, восстановить эксплуатационные характеристики причалов и обеспечить безопасность пассажиров и экипажей паромов при осуществлении регулярных круглогодичных внутригородских пассажирских и автотранспортных перевозок», — говорится в сообщении.

Планируется реконструкция 12 причалов. Четыре из них, в том числе паромный пирс в Артбухте, сейчас используются. Все причалы планируется использовать в системе маршрутных перевозок после ремонта.

В департаменте финансов уточнили, что сейчас по данным объектам ведутся проектно-изыскательские работы. Обновление причалов предусмотрено государственной программой «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

В бюджете города на 2020 год на данные работы заложено 491,11 млн рублей (в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крымского полуострова в размере 450,43 млн рублей), на 2021 год — 482,22 млн рублей (в том числе 458,10 млн рублей по ФЦП), на 2022 год — 350 млн рублей (в том числе 332,5 млн рублей в рамках ФЦП).

Ранее в правительстве Севастополя сообщали, что стоимость работ оценивается в 1,6 млрд рублей.