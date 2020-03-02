Горожан призвали включиться в месячник по благоустройству

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев призвал организовать городской месячник по благоустройству. По его мнению, погодные условия позволяют проводить в городе субботники.

С этой целью он распорядился разработать с главами районов план мероприятий по благоустройству территорий, пообещав самолично принять участие в субботниках.

В качестве показательного примера он рассказал, что коллектив больницы №5, выйдя на такой «праздник чистоты», привел в порядок территорию парка детского больничного комплекса, санитарное состояние которого долгое время вызывало множество нареканий горожан.

— Поэтому надо опубликовать этот график и предложить севастопольцам присоединиться к процессу благоустройства. Много обращений о том, что город грязный, — констатировал М.Развожаев.

Он также анонсировал проведение накануне Дня Победы целого комплекса мероприятий по уборке городских территорий.