Разыскивают сбежавшую из-под карантина пациентку

Из инфекционной больницы Севастополя сбежала находившаяся там на карантине, вернувшаяся из Китая женщина.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, после возвращения из КНР пациентка находилась на карантине, предполагающем 14-дневное медицинское наблюдение. В севастопольской инфекционной больнице она получала симптоматическое лечение и необходимый объём лабораторных исследований. Однако, не закончив необходимое обследование, женщина самовольно покинула медицинское учреждение.

В связи с этим, межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обратилось с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации пациентки в инфекционный стационар для завершения обследований.

В настоящее время исполнительный лист по решению суда находится в Федеральной службе судебных приставов по городу Севастополю. Госпитализация необходима для завершения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

Как сообщают СМИ, женщина покинула больницу еще 16 февраля и могла уехать в Ростовскую область.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии, как позже выяснилось, вызванная ранее неизвестным коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название 19-nCoV.