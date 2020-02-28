В суде рассматривают дело про рэкет и крышевание

Ленинский районный суд Севастополя приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении участников организованной группы «Славяне». Первое заседание состоялось 27 февраля.

По версии следствия, участники организованной группы подыскивали граждан и с целью получения постоянного значительного незаконного дохода, под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, требовали передачи ежемесячно денежных средств в качестве платы за оказание насильно навязанных услуг криминального покровительства — «крышевания».

Для достижения результата «Славяне» при необходимости шли на применение насилия, чтобы клиенты осознавали реальность угроз.