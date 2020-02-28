Утвердили критерии для назначения стипендий одаренным детям

В правительстве Севастополя 27 февраля принято постановление, уточняющее критерии назначения стипендий одаренным детям из многодетных семей.

Документ принят после замечаний прокуратуры, указавшей на недостаточно четко прописанные критериии и порядок при выборе стипендиатов.

— Установлены более четкие сроки подачи и рассмотрения документов, списка и отбора кандидатов, — пояснил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

Он также пояснил, что ежегодно стипендия назначаются 100 кандидатам, но количество претендентов, как правило, бывает больше. Списки по квотам предоставляют Департамент образования. Главное управление культуры культура и Управление по делам молодежи и спорта.

Главным критерием отбора остается уровень талантливости и заслуги ребенка.

— Стипендиаты определяются по количеству грамот и баллов, набранных ими на различных олимпиадах и конкурсах, — пояснила директор департамента образования Елена Богомолова.

Она также объяснила, что родители жаловались в прокуратуру о непризнании грамот, полученных по результатам дистанционного участия в различных интернет-соревнованиях.

— В нынешнем постановлении зафиксировано, что принимаются грамоты, полученные только по результатам очного участия, — сообщила Е.Богомолова.