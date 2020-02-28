Решили, как будут выплачивать региональный материнский капитал

В правительстве Севастополя утвердили порядок назначения и выплаты регионального материнского капитала. Как доложил директор департамента труда и социальных отношений Станислав Борисенко, данный порядок определяет механизм назначения и выплаты регионального материнского капитала, который будет действовать в отношении вторых детей, рожденных в Севастополе.

— Обращаться за региональным материнским капиталом могут проживающие на территории Севастополя не менее одного года. Заявления следует подавать на ребенка, рожденного начиная с 1 января 2019 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2,5 величины прожиточного минимума, установленного в Севастополе в расчете на душу населения на дату подачи заявления, — сказал С.Борисенко.

По его словам, предельный уровень дохода на каждого члена семьи сейчас не должен превышать 30 тысяч рублей.

— Если больше 30 тысяч — не предоставляется. Меньше — предоставляется, — сказал чиновник, уточнив, что в бюджете на это заложено 94 млн рублей.

На вопрос, хватить ли этих денег, глава департамента ответил, что было бы лучше, чтобы не хватило. В этом случае в бюджет будет внесена корректировка.

Напомним, что закон о выплате материнского капитала был принят в июне 2019 года.