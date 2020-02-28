Реестр зеленых насаждений будут составлять три с половиной тысячи лет

Создать и разместить в интернете открытую карту зеленых насаждений Севастополя поручено Севприроднадзору. За 2020 год пересчитают деревья на 10 га.

Об этом на заседании городского правительства 27 февраля сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев: «Формируйте открытую карту зеленых насаждений города, чтобы все было зафиксировано и доступно для людей».

Реестр будет размещен на официальном сайте «Севприроднадзора».

«Принятие постановления позволит нам проводить мероприятия по инвентаризации и учету зеленых насаждений, произрастающих на территории города. В данной работе мы привязываемся к утвержденной градостроительной документации. Та территория, которая относится в природоохранным зонам, зеленым зонам, на этой территории в первую очередь будет проводиться перерасчет насаждений», — пояснила и.о. начальника Главного управления природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

В сообщении пресс-службы правительства Севастополя говорится, что в текущем году будет обследовано порядка 10 гектар территории города. Если принять во внимание, что в Севастополе лес и лесопарки занимают 35 тысяч га, пересчитывать деревья такими темпами Севприроднадзору придется 3,5 тысячи лет. А если добавить еще и городские насаждения, а их, согласно генплана Севастополя 2005 года, 4,2 тысячи га...

«Севастопольская газета» решила уточнить, не собираются ли природоохранители ускориться с составлением карты. Но сотрудники Севприроднадзора отказались по телефону прокомментировать окончательный срок работ, поэтому будем ждать ответа на письменный запрос.