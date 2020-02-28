Долги за капремонт снимут с вас по приказу

В связи с началом деятельности в России кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции с 1 октября 2019 года произошли изменения в процессуальном законодательстве.

Расширен список случаев, по которым нужно обращаться с заявлением о выдаче судебного приказа, а не с исковым заявлением. Так, если сумма задолженности не превышает 500 тысяч рублей, взыскателю следует обращаться к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа:

— расходам на капремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме;

— по любым услугам связи (а не только телефонной, как было раньше);

— обязательным платежам и взносам с членов любых товариществ собственников недвижимости (а не только ТСЖ, как было раньше);

— обязательным платежам и взносам с членов любых потребительских кооперативов (а не только строительных, как было раньше).

Обращаем ваше внимание, что если по вышеуказанным категориям подается исковое заявление, оно подлежит возврату заявителю (п.1.1. ст.135 ГПК РФ).

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа, направлен на обеспечение принудительного исполнения бесспорного требования. Он выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений (ст.126 ГПК РФ) и вступает в силу по истечении 10 дней со дня получения копии приказа должником в случае непредставления им возражений в установленный срок.

Таким образом, заявление о выдаче судебного приказа является более краткой по времени судебной процедурой, чем подача искового заявления.

В заявлении о выдаче судебного приказа, как и в исковом заявлении, необходимо указывать дополнительную информацию: об ответчиках-физлицах — дату, место рождения, место работы (если эти данные известны), а также обязательно любой из следующих идентификаторов: СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серию и номер документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства.

Истцы-физлица указывают идентификатор, только если он им известен. Об ответчиках-юрлицах — ИНН и ОГРН, если они известны.

К подсудности районных судов отнесены и дела по корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся некоммерческой организацией, за исключением некоммерческих организаций, дела, по корпоративным спорам которых федеральным законом отнесены к подсудности арбитражных судов (ст.22 ГПК РФ).

До 100 тысяч рублей увеличилась предельная цена иска по имущественным спорам в сфере защиты прав потребителей, рассматриваемым мировыми судьями. Для остальных имущественных споров, разрешаемых мировыми судьями, предельная цена иска осталась прежней — 50 тысяч рублей.

Дела по спорам об определении порядка пользования имуществом и семейным спорам, кроме споров о расторжении брака (если нет спора о детях), а также споров о разделе совместно нажитого имущества (при цене иска не более 50 тысяч рублей), исключены из подсудности мировых судей. С исковыми заявлениями по данным категория дел следует обращаться в районный суд.

Материал подготовлен пресс-службой Гагаринского районного суда Севастополя