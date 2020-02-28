Детям-сиротам установили право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Рассмотренный 26 февраля документ — это дополнения к закону «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя».

Они подразумевают расширение списка категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в городском и пригородном транспорте на территории субъекта РФ, города федерального значения Севастополя. Новым нормативным актом к перечню таких льготников добавлены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.