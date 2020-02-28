Депутаты хотят мяса и молока, а не устриц и вина

Такую реакцию вызвал доклад директора Департамента сельского хозяйства Дмитрия Чумакова, который он представил депутатам заксобрания Севастополя. В докладе говорилось об итогах сельхоздеятельности в городе за 2019 год.

— Необходима четкая информация, сколько нужно горожанам продуктов, что делается для того, чтобы это обеспечить. Хотелось бы понимать, какие ведутся мероприятия по созданию оптово-распределительного центра и овощехранилища. Также интересуют меры поддержки по садоводческой отрасли и возможности прибрежного лова, — подытожил выступление Д.Чумакова спикер заксобрания Владимир Немцев.

Председателя севастопольского парламента огорчил недостаток информации о региональном развитии производства молока, мяса и рыбы. Именно простых продуктов, по мнению депутатов, не хватает севастопольцам.

С производством вина в городе всё в порядке. Согласно отчету руководителя Департамента сельского хозяйства, в сфере виноделия и виноградарства в прошлом году наблюдался рост по многим показателям. Так, заложено 534 га виноградников, что более чем в три раза превышает показателя 2018 года.

— В 2019 году севастопольские аграрии собрали 21726,25 тонны винограда. Произведено вина (в том числе игристого) 25,14 млн бутылок. Это на 40,7% больше аналогичного периода 2018 года. В рамках реализации государственной программы до субъектов хозяйствования в 2019 году доведено 383,31 миллиона рублей. Средства направлены, прежде всего, на субсидирование закладки садов и виноградников и ухода за ними, — доложил Д.Чумаков.

Радужная ситуация, по мнению чиновника, складывается и в отношении аквакультур. Сфера, которая, по словам Д.Чумакова, привлекательна для инвесторов — фермы по выращиванию устриц, мидий и подобного, — занята на 70%.

— На территории Севастополя в Черном море сформированы 10 рыбоводных участков общей площадью 565,6 га. По семи участкам уже заключены соглашения на пользование, еще три ждут потенциальных инвесторов. В 2019 году севастопольскими предприятиями выращено 61,84 тонны аквакультуры, реализовано 16 тонн, — сообщил директор департамента.

Хорошие показатели в 2019 году достигнуты и по экспорту севастопольской сельхозпродукции. Речь, правда, опять идет о вине и морепродуктах. По словам Д.Чумакова, в рамках соглашения подведомственного ему департамента с Минсельхозом России, в прошлом году из региона должен был быть обеспечен экспорт на миллион долларов США. В итоге цифры достигли значения почти в 1,7 млн.

— Мы выполнили и перевыполнили план на 68%. У нас экспорт продукции АПК [агропромышленного комплекса] составил 1 млн 680 тысяч долларов, — сообщил Д.Чумаков, уточнив, что основными странами, куда уходила севастопольская продукция, стали: Израиль, Казахстан, Белоруссия, ЛНР и ДНР.