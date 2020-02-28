День Гражданской обороны приглашают отметить в бомбоубежище

В воскресенье, 1 марта в Музее гражданской обороны «Подземный Севастополь. Объект С-2» для всех желающих пройдет живой урок «Культура безопасности», посвященный Всемирному Дню гражданской обороны.

Бесплатные экскурсии будут проводиться каждый час с 10.00 до 17.00.

Адрес музея — Севастополь, пл.Суворова. Вход в музей за памятником Суворову.

А на 20.00 в музее намечен концерт джазового трио Paranormal Jazz. Ребята исполняют смесь джаза, блюза, рока и латиноамериканской музыки на прочной металлической основе.