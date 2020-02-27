В Симферополе ветер сорвал крышу у судебных приставов

В крымской столице сильным порывом ветра сорвана кровля со здания на ул.Киевская. Под завалом оказались около десятка автомобилей.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым, информация о происшествии поступила оперативному дежурному в 13.05 в четверг, 27 февраля.

На место происшествия — ул.Киевская к дому №150, где находится Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, были направлены сотрудники ГУ МЧС России по РК, а также работники скорой медицинской помощи. По предварительным данным, под завалами оказалось 10 автомобилей, пострадавших нет.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, огромный кусок кровли упал на стоянку перед зданием ФССП, подмяв 15 машин.

Сообщается и о другом аналогичном происшествии в Симферополе: ветром сорвало крышу со здания на ул.Элеваторной.

В Крыму с начала недели объявлено штормовое предупреждение и до конца недели оно сохранится. По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением холодного фронтального раздела в ночь на 28 февраля в Крыму ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы до 25-28 м/с; местами очень сильные дожди. Днем 28 февраля температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов и составит 5-10 тепла.