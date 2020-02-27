В Севастополе ситуация с респираторными инфекциями лучше, чем в Крыму

Межрегиональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом в Республике Крым и Севастополе с 17 по 23 февраля.

На полуострове отмечается тенденция к стабилизации уровня заболеваемости. При этом в Республике Крым в этот период заболело респираторными инфекциями 10660 человек, показатель на 10 тысяч/населения — 55,7. Относительно к эпидемическому порогу заболеваемость остается выше на 40,6%.

В Севастополе респираторными инфекциями заболели 2055 человек показатель на 10 тысяч/населения — 46,3. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 16,6%.

По рекомендациям территориальных отделов Роспотребнадзора применяются ограничительные меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных классах школ и групп в дошкольных учреждениях. Так за прошедшую неделю в Республике Крым частично учебный процесс приостанавливался в 37 школах: на карантин были закрыты 83 класса, в 17 дошкольных учреждениях закрыты 28 групп. Шесть школ республики закрыты полностью. В Севастополе в 21 школе города были закрыты 59 классов, в торех дошкольных учреждениях — пять групп.