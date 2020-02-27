Подготовка археологов в СевГУ вышла на новый уровень

Соответствующий договор подписан между СевГУ и ИИМК РАН в Москве, сообщила пресс-служба университета.

Открытие базовой кафедры предполагает, что специалисты ИИМК РАН примут активное участие в образовательном процессе севастопольского вуза.

«Основные задачи кафедры: проводить занятия, археологические экспедиции с участием руководителей и ученых ИИМК РАН, участвовать в формировании тем научно-исследовательских, курсовых и выпускных работ, а также принимать участие в научном руководстве и рецензировании магистерских диссертаций в области археологии», — пояснил первый проректор Севастопольского госуниверситета Денис Ярыгин.

Теперь магистранты направления «История», обучающиеся по профилю «Морская археология», смогут проходить практику в ИИКМ РАН, знакомиться с археологическими культурами Евразии, Кавказа, Среднего и Ближнего Востока, Северного Причерноморья.

В ходе переговоров директор ИИМК РАН Владимир Лапшин предложил магистрантам принимать участие в археологических экспедициях на территории Европейской части России от Кольского полуострова до Кавказа, в Сибири и Туве.

Также ИИМК РАН будет содействовать трудоустройству выпускников Севастопольского университета.

«Самое важное, что институт будет участвовать в формировании целевых мест в рамках контрольных цифр приема, то есть делать заказ в СевГУ на подготовку специалистов в области археологии», — отметил Д.Ярыгин.

Справка

Институт истории материальной культуры РАН является прямым наследником старейшего государственного археологического учреждения России — Императорской археологической комиссии, образованной в Санкт- Петербурге в 1859 году. Научные традиции в области археологии здесь сохраняются уже почти два века, а научное сотрудничество с Крымом длится более 150 лет.