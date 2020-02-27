На Фиоленте создадут медицинскую амбулаторию

В садовых товариществах на Фиоленте в Севастополе сейчас живет восемь тысяч человек, для которых нужно построить амбулаторию на 100 посещений в смену.

О методике подсчета количества постоянно проживающих на дачах жителей города рассказал директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов на годовом отчете о работе ведомства в заксобрании.

Примерное число проживающих в СНТ людей определили по числу детей, прикрепленных к детским медицинским учреждениям. На Фиоленте проживает около полутора тысяч детей и, стало быть, примерно шесть тысяч взрослого населения. На Дергачах зарегистрированы примерно 1650 детей и, соответственно, около 7,5 тысяч взрослых.

— Отсюда смотрим, где необходимы медицинские учреждения. Как раз на Фиоленте амбулаторию медицинскую запланировали (построить) в рамках модернизации первичного звена, исходя из потребности. На Дергачах мощностей существующих медучреждений достаточно, — заверил депутатов С.Шеховцов.

В планах департамента и строительство поликлиники на 350 посещений в смену в районе 5-го микрорайона (ул.Шевченко). Под это выкупят недостроенный торговый центр.

С.Шеховцов также успокоил депутатов, что скорая помощь всегда выезжает на звонки, поступающие из садовых товариществ. Единственная сложность, которая при этом возникает, поиск нужного адреса в паутине дачных улочек.