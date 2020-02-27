Лишайники на деревьях — это не лишай

Деревья, которые начали высаживать на Большой Морской, здоровы и подобраны в соответствии с климатическими условиями Севастополя и архитектурными особенностями улицы.

Высадку новых деревьев ведут по ночам, чтобы не пересекаться со строителями и их техникой. Уже высажено несколько шестиметровых робиний. Это дерево, также именуемое лжеакацией, станет главным при озеленении Большой Морской по рекомендации дендрологического совета, в который входят местные эксперты, а также приглашенные специалисты из Никитского и Симферопольского ботанических садов.

— Для озеленения центральной улицы подрядчик закупил шестиметровые деревья хорошего качества. Очень важно, что в процессе работ откорректирован проект и под все деревья подведено капельное орошение, — рассказал о ведущихся работах по озеленению вице-губернатор Владимир Базаров.

Напомним, что в результате дендрологических исследований состояния деревьев на Большой Морской и площадях Лазарева и Ушакова было решено полностью заменить грецкие орехи, а каштаны и акации — частично.

На Большой Морской будет 246 робиний обыкновенных (она цветет белыми гроздями), а также 10 робиний сорта Casque Rouge, которые, судя по названию, цветут красным. Кроме этого, по рекомендациям дендрологов высадят 14 деревьев каштана конского мясо-красного, 29 иудиных деревьев (церсис, багрянник), 22 бруссонетий (японская бумажная шелковица) и иные породы в единичных экземплярах.

— Это взрослые деревья, выращенные в экологически чистых регионах в цивилизованных питомниках на материке. Глубина посадочных мест от двух метров, — рассказал начальник участка озеленения на Большой Морской Вячеслав Руснак.

Стволы высаженных робиний обмотаны циновками, чтобы избежать ожогов яркого южного солнца в период адаптации.

В соцсетях севастопольцы активно обсуждают, что новые деревья на Большой Морской заражены лишаем и вот-вот погибнут. Пресс-служба правительства города дала разъяснения на этот счет: «Деревья на Большой Морской выращены в цивилизованных питомниках, где пристальное внимание уделяют здоровому состоянию саженцев».

На стволах не лишай, а лишайник. Это не паразиты и не плесень, а симбиоз гриба и одноклеточных водорослей. Лишайники являются организмами-индикаторами для определения условий окружающей среды. Особенно чувствительны они к загрязнению воздуха и погибают при высоком содержании угарного газа, соединений серы, азота и фтора.

После высадки деревьев озеленители займутся кустарниками и цветами, обещая создать на клумбах яркие композиции из многолетников и однолетников.

Алиса АНТОНОВА

Высадку новых деревьев ведут по ночам, чтобы не пересекаться со строителями и их техникой. Уже высажено несколько шестиметровых робиний. Это дерево, также именуемое лжеакацией, станет главным при озеленении Большой Морской по рекомендации дендрологического совета, в который входят местные эксперты, а также приглашенные специалисты из Никитского и Симферопольского ботанических садов.

— Для озеленения центральной улицы подрядчик закупил шестиметровые деревья хорошего качества. Очень важно, что в процессе работ откорректирован проект и под все деревья подведено капельное орошение, — рассказал о ведущихся работах по озеленению вице-губернатор Владимир Базаров.

Напомним, что в результате дендрологических исследований состояния деревьев на Большой Морской и площадях Лазарева и Ушакова было решено полностью заменить грецкие орехи, а каштаны и акации — частично.

На Большой Морской будет 246 робиний обыкновенных (она цветет белыми гроздями), а также 10 робиний сорта Casque Rouge, которые, судя по названию, цветут красным. Кроме этого, по рекомендациям дендрологов высадят 14 деревьев каштана конского мясо-красного, 29 иудиных деревьев (церсис, багрянник), 22 бруссонетий (японская бумажная шелковица) и иные породы в единичных экземплярах.

— Это взрослые деревья, выращенные в экологически чистых регионах в цивилизованных питомниках на материке. Глубина посадочных мест от двух метров, — рассказал начальник участка озеленения на Большой Морской Вячеслав Руснак.

Стволы высаженных робиний обмотаны циновками, чтобы избежать ожогов яркого южного солнца в период адаптации.

В соцсетях севастопольцы активно обсуждают, что новые деревья на Большой Морской заражены лишаем и вот-вот погибнут. Пресс-служба правительства города дала разъяснения на этот счет: «Деревья на Большой Морской выращены в цивилизованных питомниках, где пристальное внимание уделяют здоровому состоянию саженцев».

На стволах не лишай, а лишайник. Это не паразиты и не плесень, а симбиоз гриба и одноклеточных водорослей. Лишайники являются организмами-индикаторами для определения условий окружающей среды. Особенно чувствительны они к загрязнению воздуха и погибают при высоком содержании угарного газа, соединений серы, азота и фтора.

После высадки деревьев озеленители займутся кустарниками и цветами, обещая создать на клумбах яркие композиции из многолетников и однолетников.