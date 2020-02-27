Городской медицине нужен аппарат ИГХ и чувство сострадания

О том, что Севастополь остро нуждается в приобретении собственного оборудования для иммуногистохимических исследований (ИГХ), заявил руководитель комиссии по бюджету заксобрания Сергей Лисейцев при обсуждении отчета департамента здравоохранения за 2019 год перед депутатами. По его словам, вопрос диагностики и лечения онкологических заболеваний является в Севастополе одним из самых острых. По данным статистики, каждый пятый умерший в городе в прошлом году имел онкологический диагноз.

По словам С.Лисейцева, проблема состоит в том, что при постановке соответствующего диагноза пациентов не направляют в онкологический диспансер на лечение, а посылают на дополнительное обследование на аппарате ИГХ, которого в Севастополе нет. Больные вынуждены ехать за этим в московскую лабораторию.

По словам С.Лисейцева, стоимость аппарата ИГХ — 15 миллионов рублей. При этом на оплату этих обследований в московской лаборатории из бюджета Севастополя, по данным Контрольно-счетной палаты, ежегодно и не один год выделяется 16 млн рублей.

С.Лисейцев удивлен, почему до сих пор такое оборудование горздравом не приобретено?

В ходе своего выступления депутат рассказал о результатах проведенного активистами проекта «Старшее поколение» анкетирования, в котором приняла участие тысяча человек.

— У нас получилось, что работу городского здравоохранения негативно оценили 952 человека, из них крайне негативно — 549 человек, — сказал С.Лисейцев.

Анкетируемых просили назвать три основные проблемы севастопольского здравоохранения, с которыми горожане столкнулись при обращении в государственные медучреждения. 616 человек заявили, что попасть к врачу невозможно, еще 227 отметили нехватку врачей, каждый восьмой пожаловался на хамство и циничное отношение к пациентам.

Среди иных проблем названы плохое отношение к пожилым людям, трудности попадания в стационар и периодическое отсутствие в аптеках льготных лекарств.