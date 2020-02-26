Жители Северной недовольны бездействием чиновников и управляющей компании

Там глава города осмотрел открытую после капитального ремонта детскую поликлинику, проверил ход строительных работ в горбольнице №4 и посетил новый детский сад на ул. Симонка. А из незапланированных мероприятий — непосредственно на улицах района Михаил Развожаев провел импровизированный прием граждан Северной стороны, которые не смогли со своими проблемами достучаться до городских чиновников.

Игорь Казимцев и Вера Борзенкова, пострадавшие в августе прошлого года на пожаре дома на ул.Челюскинцев, 10, уверены, что их дом подожгли. Они жаловались на бездействие чиновников, которые равнодушны к их горю. По словам погорельцев, власти от них откупились, выдав по 15 тысяч рублей и заселив в неотремонтированный пансионат, а потом забыли про четыре севастопольских семьи, которые в огне потеряли все свои вещи.

Лилия Галушка и другие жители дома по ул.Леваневского, 18, в цокольном этаже которого открыли отремонтированную детскую поликлинику, проводили М.Развожаева во внутренний двор и показали, в каком неприглядном и антисанитарном состоянии находятся подъезды, подвалы и сам дом 50-х годов постройки, который после ремонта поликлиники пошел трещинами. Продемонстрировали сданную в эксплуатацию, но, по их мнению, незавершенные детскую и спортивную площадки.

— Посмотрите, что вокруг делается. Это надо было вокруг насыпать гравий, чтобы он вниз сваливался. Все деревья вырубили — мешали они им. Вырубили, так посадите на их место что-нибудь. Двор стал голым. Теперь здесь у нас стихийная стоянка для машин. Вся Северная паркуется! Ужас стал, а не двор, — эмоционально объяснила проблему Л.Галушка

О неудачном ремонте, недавно проведенном в детско-юношеском клубе «Орион», расположенном на ул.Михайловская, рассказала мать двоих детей Татьяна Гордеева: «Там снят потолок и тряпками все занавешено. В ГУПС обращались, да куда только не писали — все молчат, никто не реагирует. А у нас на Северной это единственный клуб. Там занимается 60 детей, они участвуют в конкурсах, первые места занимают. Помогите!»

Посетил М.Развожаев двор дома на ул.Михайловская, 15. А там — разрушенные лестницы, нет света, новая детская площадка соседствует с обветшалой старой и горами мусора и хлама.

Секретарь врио губернатора зафиксировал все жалобы, заявления и обращения граждан. М.Развожаев пообещал с каждой просьбой разобраться и дать указания подчиненным по исправлению несоответствий. Он отметил, что управляющая компания «Север» явно пока не дорабатывает.

Управляющие компании должны мониторить и контролировать состояние дворов и территорий, которые им доверили собственники, и своевременно реагировать. По словам начальника департамента городского хозяйства Евгения Горлова, собственники выбирают управляющую компанию в рамках содержания, в рамках тарифов, которые они оплачивают. Они же должны и ставить задачи перед управляющей компанией.

— Нет элементарной связи между управляющей компанией и собственниками. УК «Север» обслуживает большинство домов на этой территории. И ей уже даны указания. Они должны выработать ряд предложений по комплексному благоустройству территории, определиться, за какой период и какими силами все это можно сделать. Тогда мы все синхронизируем, — прокомментировал ситуацию Е.Горлов.