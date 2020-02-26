Ветер в Севастополе срывает кровлю

В понедельник, 24 февраля, в 12.14 на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра гражданской защиты Севастополя поступил сигнал о происшествии на ул.Коммунистической: с козырька подъезда опасно свисал кусок кровельного железа. Спасатели оперативно прибыли на место и устранили опасность.

В 17.31 поступил сигнал о происшествии по ул.Хрусталева. С крыши пятиэтажки порывы ветра сорвали часть кровли. Спасатели оперативно устранили опасность, надежно зафиксировав лист железной кровли.

Аналогичный сигнал поступил в 22.09. С крыши жилого дома на ул.Героев Севастополя ветер сорвал лист железной кровли. Спасатели и в этот раз оперативно прибыли на место. Аварийная конструкция была удалена.

По прогнозам синоптиков ветреная погода в Севастополе сохранится в ближайшие дни. В среду, 26 февраля — ветер южный 15-20м/с, в четверг, 27 февраля — ветер южный 12-17м/с.