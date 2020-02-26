В библиотеке можно посмотреть на бумажные деньги

Экспозиция приурочена к 250-летию со дня введения в обращение в России первых бумажных денежных знаков — ассигнаций. К этой дате Центральный банк Российской Федерации проводит фотовыставку на площадках страны. В Севастополе — это библиотека на пл.Ушакова. Выставка ориентирована на самую широкую аудиторию.

250 лет назад в России появились бумажные деньги, очень скоро ставшие неотъемлемой частью денежного обращения. Первые купюры — ассигнации, а затем и кредитные билеты прочно вошли в народную память, попав на страницы многих известных литературных произведений.

«Сегодня мы и не представляем жизнь без бумажных денег. Между тем купюры — это не только платежные знаки. Многие из них — подлинные произведения искусства. Представляя отдельные образцы из собрания Музейно-экспозиционного фонда Центрального банка РФ, мы стремимся показать через них богатую историю страны», — пояснил Юрий Соломенник, заместитель управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации.

В основе экспозиции — фотографии бумажных денежных знаков разного достоинства, начиная с 1794 года по настоящее время. Фотографии дополнены короткими интересными историями, которые отражают хронологию появления и «хождения» банкнот.

Выставку сопровождают экскурсии для групповых и индивидуальных посетителей, а также тематический просветительский лекторий Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» с лекциями «Мастера денег. Альфонс Муха» и «Аксессуары и их деньги» (Из цикла «Кабинет диковинных вещей»).

Выставка работает до 4 марта.