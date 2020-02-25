В морозильнике нашлось 34 кг осетрины

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявлен факт организации возможной противоправной деятельности по незаконному обороту особо ценных представителей водных биологических ресурсов (ВБР).

В ходе проведения оперативных мероприятий на территории частного домовладения 56-летней жительницы села Войково пограничники обнаружили и изъяли пять замороженных осетров, общей массой 34,42 кг, запрещенных к добыче и обороту, а также биоресурсы различной видовой принадлежности без соответствующей маркировки и сопроводительных документов.

Весь выявленный товар отправлен на ихтиологическую экспертизу, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В случае подтверждения экспертами принадлежности переданных образцов к конкретным особям осетровых пород, противоправная деятельность женщины будет квалифицироваться в соответствии со ст.258.1 УК РФ (Незаконный оборот особо ценных диких ВБР, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации).