«Штык и парус» отремонтируют за 255 миллионов

Обелиск «В честь города-героя» («Штык и парус») отремонтируют, а территорию вокруг благоустроят, сообщили на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 25 февраля.

По информации заместителя губернатора Владимира Базарова, архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» (г.Санкт-Петербург) в полном объеме выполнила работы по изготовлению научно-проектной документации, которая уже получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Осталось проверить сметную стоимость, для чего заказчику необходимо подтвердить лимиты на реставрацию.

— Предварительная стоимость работ, по оценке проектировщиков, составляет 255 миллионов рублей, — доложил В.Базаров.

Он также добавил, что с точки зрения очередности работ следовало бы выполнить не только сам памятник, но и благоустройство вокруг него. В этом смысле правильнее было бы передать готовую проектную документацию организации, которая будет выполнять строительство всего парка.

На этот счет у врио губернатора города Михаила Развожаева оказалось иное мнение.

— До парка мы еще долго будем добираться, поэтому, коль проектная документация есть, надо определить хотя бы какую-то зону благоустройства, — сказал он, еще раз напомнив, что сейчас эта территория находится в непотребном виде, чего быть не должно.

— А дальше все это впишется в общую концепцию совершенно спокойно, — продолжил глава города, имея в виду строительство культурного кластера на мысе Хрустальный.

М.Развожаев распорядился уже до конца недели определиться с лимитами и с источником финансирования.

В марте 2019 года инженер службы заказчика Александр Колесниченко сообщил «Севастопольской газете», что в идеальном варианте реконструкция может быть выполнена уже до конца 2019 года. При условии, что будут соблюдены все установленные сроки: утверждения научно-проектной документации, выхода из госэкспертизы, проведения торгов по выбору подрядчика. На выполнение самих работ отводится восемь месяцев, то есть обновленный обелиск город имел шанс получить к 2020 году.