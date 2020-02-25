С апреля поездов в Крым станет больше

На сайте компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» начата продажа билетов на новые поезда в Симферополь, Евпаторию, Феодосию и Севастополь.

27 апреля в Севастополь отправится поезд из Москвы. Время в пути 38 часов 10 минут. Стоимость плацкарта — от 3056 рублей, купе — от 3525. Состав проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. Поезд будет курсировать через день.

Поезд из Мурманска в Симферополь будет идти 93 часа 10 минут. В первый рейс он отправится 25 апреля. Поезд будет курсировать один раз в девять дней и следовать через Обозёрск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Петряевку (Нижний Новгород), Арзамас, Пензу, Ростов-на-Дону. Стоимость проезда в плацкартном вагоне — от 5126 рублей, купейном — 5826.

Поезд «Кисловодск – Симферополь» будет отправляться два раза в неделю и идти через Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Краснодар. Первый состав выйдет из Кисловодска 29 апреля. Время в пути до Симферополя составит 21 час 40 минут. В составе будут плацкартные вагоны от 1630 рублей и купейные от 2446 рублей.

С поездами из столицы Урала сложнее. Из Екатеринбурга в Симферополь они будут отправляться несколько раз в неделю, но следовать разными маршрутами — через Волгоград (следует через Саратов, Самару, Уфу и Челябинск) и через Казань (следует через Канаш, Саранск, Пензу). Первый состав отправится 25 апреля, и проследует он через Самару.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию выйдет 28 апреля. Время в пути составит 43 часа 55 минут. Стоимость плацкартного места начинается от 3659 рублей, в купе — от 4190. Поезда будут следовать через день.

Поезда между Москвой и Евпаторией будут следовать со 2 мая через день. Время в пути от начальной до конечной точки составит 37 часов 15 минут. В плацкартном вагоне проезд от 2934 рублей, в купейном — от 4442.

Составы из Москвы в Феодосию начинают курсировать с 4 мая, поезда будут ходить несколько раз в неделю. Время в пути 28 часов 10 минут. Цена билета в плацкартном вагоне — от 2667 рублей, в купейном — от 3904.

Поезд из Санкт-Петербурга дойдет до Феодосии за 40 часов 30 минут. Первый состав отправится 7 мая. Билеты — от 3540 рублей в плацкарте, в купе — 5174. Поезда будут курсировать между городами два раза в неделю.

Билеты можно купить на сайте перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении «ГСЭ Билеты» и во всех железнодорожных кассах.

Для участников и инвалидов войны, а также сопровождающих их лиц предусмотрен бесплатный проезд в вагонах СВ и купе поездов «Гранд Сервис Экспресс» весь 2020 год.