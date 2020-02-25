Правительство будет сидеть в социальных сетях

На аппаратном совещании 25 февраля приняли два распоряжения, согласно которым органы исполнительной власти будут оперативно реагировать на обращения граждан в сети интернет, а также на сообщения из открытых интеренет-источников. Цель — налаживание эффективной обратной связи.

— Отныне срок ответа в социальных сетях на сообщения обычной важности составляет не более девяти рабочих часов, на сообщений экстренной важности — не более четырех рабочих часов. Это то время, в течение которого должны быть опубликованы ответы в социальных сетях, — пояснила директор Департамента общественных коммуникаций Анастасия Солопеко.

По ее информации, в случае предоставления промежуточного ответа на сообщения, срок окончательного ответа составит не более семи рабочих дней. Все перечисленное рекомендовано внедрить и в муниципалитетах.

А.Солопеко также сообщила, что в каждом департменте закреплен сотрудник, в обязанности которого вхадит мониторинг и реагирование на сообщения в соцсетях.

Списки официальных аккаунтов обещано опубликовать уже 25 февраля на портале правительства Севастополя.

Показательная активизация такого рода деятельности несколько удивляет. Часть правительственных сайтов в настоящее время вообще не работает. Дозвониться по телефонам в отдельные департаменты, как правило, не представляется возможным, а официальные информационные запросы от СМИ, на которых так настаивают во всех департаментах и управлениях, часто попросту игнорируются.

Непонятно зачем в 2017 году создавали целую службу «Интерактивный Севастополь», сайт которой сейчас не работает.