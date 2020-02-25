Памятнику Матросу и Солдату найдут хозяина

Скульптурная композиция на мысе Хрустальный, являющаяся обьектом культурного наследия, как оказалось, не стоит ни на чьем балансе.

Об этом было заявлено на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 25 февраля. Как было доложено, на сегодня утверждены границы данного объекта и внесены в единый государственный реестр. Однако, поскольку он ни у кого на балансе не стоит, никаких реставрационных работ невозможно начать.

По словам заместителя губернатора Владимира Базарова, объект находится на обслуживании ГБУ «Парки и скверы», и к 23 февраля памятник привели в порядок. Но это была лишь санитарная очистка.

— На чей баланс мы ставим памятник, ГБУ «Парки и скверы»? — осведомился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев у своего заместителя Владимира Базарова.

— Пока решение не принято, сейчас надо его определить в казну и поставить на баланс, — ответил В.Базаров.

По словам еще одного зама Дениса Солодовникова, это не единственный бесхозный объект культурного наследия, правда, другие менее значимые.

В ходе обсуждения прозвучала идея создать специализированную организацию, которая будет заниматься такими объектами.

На это М.Развожаев дал поручение определить по каждому из таких памятников собственника из числа органов исполнительной власти, ГУПов и т. д.

— Давайте до конца недели эту работу закончим, а дальше уже дело техники — как оформлять документы и с чего выделять собственнику деньги на выполнение научно-проектной документации на реставрацию, — распорядился глава города.