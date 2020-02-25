Незаконное строение на мысе Хрустальный снесут в любом случае

Незаконное строение на мысе Хрустальный, которое загородило вид со смотровой площадки на бухту и город, снесут. Информация об этом прозвучала на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 25 февраля.

— Это этаж — на существующем четырехэтажном здании, на кровле для эксплуатации крышной котельной. Там сегодня возведена достаточно серьезная металлостеклянная конструкция, которая по сути является следующим этажом, — прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Владимир Базаров.

По его словам, Госстройнадзор зафиксировал нарушение, и в предстоящий четверг вопрос о сносе этого пятого этажа будет обсужден на заседании комиссии. После этого собственнику выдадут предписание о демонтаже. В случае же отказа выполнить решение будет принято в судебном порядке и демонтаж произведут насильственно.

— То есть это еще месяца полтора процедур? — предположил врио губернатора Михаил Развожаев. На это В.Базаров высказал мнение, что все-таки удастся решить проблему мирным путем, не доводя дело до суда.