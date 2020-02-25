Минприроды Крыма ведет борьбу за Бакальскую косу

Уничтожение уникального памятника природы — размыв Бакальской косы — связано с незаконной добычей песка, разрешение на которое выдало федеральное агентство по недропользованию.

Данный вопрос находится на постоянном контроле, как Минприроды Крыма, так и руководства республики.

Лицензия на добычу песка на месторождении Бакальская банка была предоставлена Федеральным агентством по недропользованию Российской Федерации на основании решения Правительства Российской Федерации.

Минприроды Крыма неоднократно обращалось в высшие органы исполнительной власти РФ с ходатайством досрочно прекратить право пользования недрами на территории Бакальской косы. Кроме того, глава Республики Крым обращался в адрес Генерального Прокурора РФ с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

Также для обоснования необходимости прекращения деятельности по добыче полезных ископаемых на территории Бакальской косы в 2019 Минприроды Крыма был заключен договор на проведение научно-исследовательской работы «Оценка влияния существующих гидрологических условий в районе Бакальской косы Каркинитского залива Черного моря на границы ООПТ регионального ландшафтного парка «Бакальская банка».

По информации руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Родионовой, сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора внепланово проверили ООО «Экоюжгеоразведка». Выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе незаконное пользование поверхностным водным объектом, отсутствие положительного заключения госэкологичнской экспертизы хозяйственной деятельности, отсутствие отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов. Объект не был поставлен на государственный учет, а также велась незаконная добыча песка на месторождении «Бакальская банка» в Черном море.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования принимаются меры по привлечению виновных к административной ответственности. Юридическому лицу вручен протокол о временном запрете деятельности. Документы на приостановку работы предприятия направлены в суд.

Ранее сообщалось, что 33 га территории исчезающей Бакальской косы в Крыму повреждено из-за добычи песка.

Справка

Бакальская коса длиной 12 км находится на северо-западе Крымского полуострова. Она вытянута с юго-востока на северо-запад и глубоко выдается в акваторию Каркинитского залива Черного моря. Особо охраняемая природная территория находится на грани исчезновения из-за размыва штормами.