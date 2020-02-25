Добиваются расторжения договора аренды охотугодий

Прокуратура Севастополя провела проверку исполнения природоохранного законодательства при предоставлении в пользование земельных и лесных участков, в ходе которой выявлены нарушения.

Установлено, что без проведения аукциона Главным управлением природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) с ООО «Кордон Мекензи» в июне 2017 года заключено охотхозяйственное соглашение, согласно которому коммерческой структуре предоставлены в аренду земельные и лесные участки в границах охотничьих угодий заказника «Байдарский» площадью 6156 га сроком на 49 лет.

По результатам проверки прокуратура города предъявила в Арбитражный суд города Севастополя к Севприроднадзору и ООО «Кордон Мекензи» исковое заявление о признании указанного соглашения недействительным.

Прокуратура несколько лет в судах добивалась расторжения аналогичного договора между ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» и Севприроднадзором о передаче в долгосрочную аренду 12,7 тысяч га земли заказников в Балаклавском районе. В конце 2019 года суд последней инстанции постановил, что договор аренды незаконный.

У ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» и ООО «Кордон Мекензи» есть общие учредители.