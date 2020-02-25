Для ветеранов проведут персональные парады

Командование Черноморского флота поддержало предложение провести в Севастополе парады во дворах для тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут посетить общегородской праздник в День Победы.

Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Соответствующее предложение озвучивалось в середине февраля на заседании региональной дирекции Года памяти и славы в Севастополе. Тогда И.Курочкин отмечал, что провести такие парады возможно, но необходимо согласие командующего флотом.

«Командующий Черноморским флотом поддержал эту инициативу. Безусловно, у нас не так много ветеранов Великой Отечественной войны, и понимаем, что объективно трудно для них присутствовать на праздничных мероприятиях. Мы поддерживаем эту инициативу и будем организовывать такие поздравления», — рассказал заместитель командующего.

Он отметил, что поздравления планируется провести в течение нескольких дней в мае. Будет составлен список ветеранов, для которых проведут отдельные небольшие парады. Причем военные постараются подобрать для каждого ветерана коробку из военных того рода войск, где он служил.

«Не все дворы позволяют это сделать [провести небольшой парад], но тогда от этого будет зависеть размер коробки, которая будет проходить парадом. Может быть, пройдет знаменная группа. Также будем смотреть по состоянию ветерана: если здоровье позволит ему выйти, то пригласим его принять парад на крыльце своего дома. Если он не может выйти или должен находиться дома, проведем [парад] под окнами», — уточнил И.Курочкин.