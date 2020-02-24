Выбирают брендовый экскурсионный маршрут

Именно брендовым, а не каким иным словом решили назвать наиболее удачный экскурсионный маршрут по Севастополю, который городские турфирмы разработали и намерены предложить гостям города в предстоящем курортном сезоне.

Конкурс проводится под знаком празднования всероссийского Года памяти и славы и приурочен к 75-летию Великой Победы, поэтому и маршрут должен быть военно-патриотическим. Их представление состоялось во Всемирный день экскурсовода 21 февраля в здании бывшего кинотеатра «Украина».

Авторские конкурсные маршруты — трех-, четырехдневные экскурсии разработали три оператора.

Руководитель ООО «Командор-Тур» рассказала о трехдневной экскурсии для взрослых под названием «Мы помним, мы гордимся!» Экскурсантов будут знакомить с героической историей города, показывать достопримечательности, связанные с Великой Отечественной войной и второй героической обороной города.

Мемориал защитникам Севастополя 1941-42 гг., казематы 11-й и 35-й береговых батарей, Музей севастопольского подполья, памятники Сапун-горы, музей «Подземный Севастополь», а также фортификационных сооружений в Балаклаве, с посещением батареи Драпушко, — столь немалый объем информации туристам предстоит переварить будущим летом буквально экспресс-методом. Из интерактива отдыхающим предложат написать письмо ветеранам на 11-й береговой батарее.

ООО «Крым на ладонях» заявило на конкурс маршрут «Достойный поклонения», содержание которого также полностью соответствует тематике. Осмотр объектов показа, связанных с обороной города, завершится посещением Сапун-горы, где туристы узнают об освобождении Севастополя в мае 1944 года.

Изюминками маршрута станут казематы 14-й береговой батареи, музей на территории Черноморского высшего военно-морского училища им.Нахимова, а также знакомство с историей бывшего Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища в поселке Голландия. Затем их повезут на Константиновскую батарею с последующей морской прогулкой до Графской пристани.

Третий соискатель победы в конкурсе — севастопольский туроператор «Кандагар» презентовал четырехдневную программу «Маршруты Победы», включив в нее еще более солидный список музеев и памятных мест.

Конечно, в полной мере представленные разработки оценят сами туристы, но уже теперь хочется пожелать им усвоить хотя бы десятую часть подготовленной для них информации.

Кстати, об информации: директор музейного комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин, отмечая явный рост в последние годы количества экскурсантов и артековцев в том числе, отметил, что юное поколение чаще всего не то что дат обороны Севастополя не знает, но и день начала Великой Отечественной войны вспоминает с подсказки взрослых.

Другие руководители севастопольских музеев также радовались росту количества туристов и числа объектов показа. Так, директор Музея обороны Севастополя Николай Мусиенко напомнил о завершившемся полтора года назад ремонте Малахова кургана («с шестью туалетами!») и анонсировал завершение к 9 мая реконструкции историко-мемориального комплекса на Сапун-горе, осмотреть объекты которого теперь можно будет на уже закупленных музеем электромобилях.

Правда, почему-то Н.Мусиенко ни слова не сказал о затянувшейся реконструкции Исторического бульвара.

В Херсонесе Таврическом опять обещают радовать музыкальными фестивалями, конференциями молодых ученых, театральными постановками и концертами.

К слову, молодой человек, ведущий мероприятия, буквально экспромтом внес рацпредложение к туристическому сезону: мол, раз туристов летом так много, севастопольцы, имеющие законное право на бесплатное посещение территории Херсонеса, могли бы делать это только в межсезонье, а не когда в заповеднике от экскурсантов и паломников, что называется, не протолкнуться. Вот это, я понимаю, брендовое предложение.

Выбрать брендовый маршрут Севастополя предлагают голосованием на сайте правительства Севастополя с 25 февраля до 2 марта.

Набравший максимальное количество голосов проект направят на рассмотрение в Москву, что будет первым подобным опытом для Севастополя.

Справка

Брендовый маршрут — маршрут (турпродукт), продвигающий туристские ресурсы конкретного региона и обладающий отличительными характеристиками. Утверждается на федеральном уровне Экспертным советом по реализации программы продвижения туристических маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма.