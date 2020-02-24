Вирус есть, а масок нет

Февраль — традиционный период простуд и всякого рода острых респираторных заболеваний, которые и в этом году не обошли Севастополь.

18 февраля Роспотребнадзор сообщил о росте количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями на полуострове. С 10 по 16 февраля в Севастополе респираторными инфекциями заболели 2783 человека. Показатель на 10 тысяч населения составил 62,7, что выше уровня эпидемического порога на 16,5%.

На этом основании даже приостановлен образовательный процесс в отдельных классах и группах детсадов: в Севастополе в 27 школах закрыли на карантин 61 класс, а в трех детских садах — пять групп.

Казалось бы, стоит всерьез подумать о профилактических мерах, как это рекомендует все тот же Роспотребнадзор. Для начала следовало бы объявить масочный режим для работников общепита, общественного транспорта и торговых центров. Да и горожанам не мешало бы защитить себя от зловредных вирусов и бактерий.

На улицах города очень редко встречаются люди, выполняющие эту меру предосторожности. И дело вовсе не в нежелании носить маски, а в отсутствии их в аптечной сети.

Для оценки ситуации корреспонденты «Севастопольской газеты» посетили 22-24 февраля ряд аптек в разных районах города. В большинстве из них на вопрос о наличии масок говорили: закончились!

В некоторых аптеках маски были в продаже. Цены разнились: от 10 рублей за штуку до 18 рублей за упаковку из трех штук.

Дороговато выходит, если вспомнить, что данное средство защиты рекомендуется менять каждые два часа.

Для справки: в Симферополе в аптеках «Крым-Фармация» маски продают по 5 рублей за штуку.