Сняли порчу за 100 тысяч рублей

К пожилой женщине на пр.Генерала Острякова среди бела дня подошли незнакомые женщины и под видом снятия порчи похитили около 100 тысяч рублей.

В настоящее время органами внутренних дел принимаются все возможные меры для розыска и задержания злоумышленниц, сообщает пресс-служба УМВД Севастополя.

Полиция предупреждает жителей города: под видом целителей действуют мошенники! Их жертвами чаще всего становятся пожилые люди, ведущиеся на предложение отвести беду и снять порчу. Жертву путем психологического воздействия заставляют передать деньги для проведения магического ритуала. Завладев деньгами, преступники скрываются.

Полиция просит не вступать в контакт с незнакомцами, которые называют себя целителями, экстрасенсами, ясновидящими. Избегайте любого, даже непродолжительного общения с такими лицами и тем более не впускайте их в жилище, не передавайте им деньги и иные материальные ценности.

Если же вы пострадали от преступления, помните, что для задержания злоумышленников по «горячим следам» дорога каждая минута. Запомните приметы преступников и немедленно звоните в полицию по телефону 102.