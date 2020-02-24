Российские «Мистрали» заложат накануне Дня Победы

Министерство обороны РФ планирует подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) до конца апреля.

«Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК, которые будут заложены на заводе «Залив» в Крыму», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник отметил, что «по сформированному главкоматом ВМФ техническому заданию подготовлен технический проект на эти корабли» и закладка вертолетоносцев будет приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и планируется на начало мая. Предполагаемая сумма сделки не раскрывается.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Как сообщалось ранее, водоизмещение кораблей нового для отечественного флота класса составит 25 тысяч тонн, максимальная длина — около 220 метров. Один российский УДК будет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морпехов.

В январе в пресс-службе керченского судостроительного завода «Залив» подтвердили техническую готовность построить вертолетоносцы для ВМФ России.

Об УДК

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить более 1 тысяч морских пехотинцев, оснащены доком для катеров, перевозят бронетехнику. Корабли этого класса в РФ и СССР не строились.