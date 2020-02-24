Президентские гранты получили 10 севастопольских проектов

Победителями первого в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов стали 10 проектов, представленных некоммерческими общественными организациями Севастополя. На воплощение своих идей они в общей сложности получат 18 миллионов рублей.

Четыре проекта из этой десятки имеют патриотическую направленность.

Севастопольское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» «Крымская Евразийская школа» содружества получила грант в размере почти в 1,4 млн рублей. Проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание молодежи, противодействие фальсификации истории, сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Проект должен быть реализован с марта по август 2020 года.

Севастопольская региональная благотворительная общественная организация «Центр духовно-патриотического просвещения им.Адмирала флота П.С.Нахимова с проектом «Честь и верность» получила 1,1 млн рублей на вовлечение молодежи в интерактивный познавательный процесс изучения героического прошлого Севастополя и России на примере Крымской (Восточной) войны 1853-1856 гг. Сроки реализации программы с марта до конца года.

Второй Военно-патриотический фестиваль городов-героев «И будет вечно биться сердце русской славы», представленный на конкурс Региональной общественной организацией «Севастопольский центр развития гражданского общества», получил поддержку в размере 2,9 млн рублей. Идея фестиваля заложена в его названии — сердце русской славы бьется во всех городах-героях. Они призваны сотрудничать и созидать ради будущего нашей страны. Сроки реализации проекта с марта по июнь 2020.

Региональная общественная организация «Развитие севастопольских парков «Севпарки» с комплексом мероприятий по сохранению объектов культурного наследия через интеграцию в городскую среду — Хора Севастополя» — получила грант в 2,8 млн рублей. Проект направлен на развитие усадеб хоры Херсонеса в качестве культурно-образовательного пространства, понятного и полезного жителям города. Сроки реализации с марта по ноябрь 2020 года.

Проект Регионального отделения общероссийского движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России в Севастополе» с проектом «Жертвой мошенников может стать каждый» получил грант в сумме 2,5 млн рублей. Общественники планируют вести просветительскую и информационную работу, помогая пожилым людям противостоять действиям мошенников и лиц, навязывающих товары и услуги. Сроки реализации проекта с марта 2020-го по апрель 2021 года.

В этом же грантовом направлении Севастопольская региональная общественная организация «Молодежное движение Миротворец» продолжит работы по проекту «Весы Фемиды: равные гарантии защиты прав жителей Севастополя». Новая поддержка в 2,8 млн рублей поможет волонтерам оказывать помощь по защите прав севастопольцев по актуальным социально значимым судебным делам. Сроки реализации проекта — год, начиная с марта.

Севастопольский благотворительный фонд помощи бездомным животным получил грант почти в полмиллиона рублей на проект «Доступная стерилизация — современное решение проблемы бездомных животных». Деньги предназначены на помощь социально незащищенным слоям населения при проведении стерилизации их домашних животных, а также повышение культуры их содержания. Период реализации проекта с мая по сентябрь 2020 года.

В области поддержки проектов культуры и искусства Ремесленная палата Севастополя получила 553 тысячи рублей на реализацию проекта «Возрождение и сохранение традиций домашнего рукоделия «Домашние светлицы». Сохранять и возрождать с марта по июль 2020 года будут народную глиняную игрушку.

Севастопольская региональная общественная организация «Объединение инвалидов с детства и членов их семей «Дом солнца» получит 4,9 млн рублей по грантовому направлению — социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан. Цель проекта — содействие скорейшему внедрению социальных услуг сопровождаемого проживания лиц с ментальной инвалидностью. Сроки реализации проекта — полтора года.

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» в Севастополе на профессиональную подготовку руководителей садовых товариществ получил грант в размере почти полмиллиона рублей. Сроки реализации — с марта по июль 2020 года.

Справка

Фонд президентских грантов — единый оператор грантов Президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества. В целом по России в первом в 2020 году конкурсе фонда были поддержаны 2017 проектов в разных направлениях деятельности.