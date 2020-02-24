Большую Морскую до конца ремонта не откроют

В рамках реконструкции ул.Большая Морская полный запрет движения по ней продлен до 20 апреля. Ранее департамент транспорта обещал, что движение по главной улице Севастополя откроют 24 февраля. Но 21 февраля был издан приказ о переносе сроков на два месяца. При этом сохраняется схема движения общественного транспорта, введенная в феврале.

Нововведение — перенос остановки с пл.Ушакова в район домов №2 и №4 по ул.Гоголя. Из-за этого на участке от пл.Ушакова до дома №10 по ул.Гоголя запрещены остановка и стоянка всех транспортных средств.

Частичное ограничение движения всех транспортных средств действует:

— по ул.Адмирала Октябрьского (от пересечения с ул.Очаковцев до ул.Большая Морская в направлении движения в сторону ул.Б.Морской);

— по ул.Генерала Петрова (от пересечения с ул.Одесской до пл.Лазарева в направлении движения в сторону пл.Лазарева).

Частичное ограничение движения всех транспортных средств, кроме общественного транспорта, продолжает действовать:

— по ул.Шмидта (от пересечения с ул.Очаковцев до пл.Ушакова);

— по ул.Очаковцев (от ул.Адмирала Октябрьского до ул.Шмидта).

Одностороннее движение разрешено только для общественного транспорта на участках:

— по ул.Шмидта (от пересечения с ул.Очаковцев до пл.Ушакова);

— по ул.Очаковцев (от ул.Адмирала Октябрьского до ул.Шмидта).