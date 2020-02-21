Судьбу оленей из вольера на «Мысе Айя» решит их владелец

Севприроднадзор продолжает приемку лесных участков, находившихся в долгосрочной аренде у частного предприятия, и расторгнутой решением суда.

Согласно информации, предоставленной Главным управлением природных ресурсов и экологии, общее количество передаваемых лесных участков составляет 12700 га, что составляет около трети всех лесов на территории Севастополя. Приемку ведет специальная комиссия.

20 февраля проведено обследование участков, расположенных на территории Государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя» и вблизи урочища Инжир. Там находится огромный вольер, огороженный забором.

Как сообщили «Севастопольской газете» в Севприроднадзоре, ограждение демонтируют только после того, как животные, содержащиеся в вольере, будут вывезены.

Сейчас там 12 оленей, которые были закуплены арендатором охотугодий — ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» — на материке и завезены в охотхозяйство в 2018 году. Собственник животных тогда получил разрешение на их полувольное содержание на основании представленных договоров купли-продажи, а также товаро-транспортных накладных, ветеринарных и иных документов.

Решение о дальнейшей судьбе оленей, находящихся на теперь уже городской территории, должен принять их владелец. Животных могут продать, перевезти в другое место, или просто выпустить в дикую природу.

К обсуждению этого вопроса решено привлечь экспертов. Переговоры ведутся с тремя федеральными научными организациями. Исходя из их рекомендаций, будет выработано последующее решение.

Олени сейчас содержатся в оптимальных условиях — на территории вольера имеются водоемы и источники пищи.