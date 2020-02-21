Сквер у рынка «Чайка» делают сквером

Обновленный сквер у рынка «Чайка» продолжают озеленять. Взамен изначально высаженных, но безвременно засохших деревьев, на газонах среди безжизненной тротуарной плитки повторно высадили сначала ленкоранские акации, а 21 февраля и другие деревья и кустарники.

По словам сотрудника ГБУ «Парки и скверы», озеленители приступили к высадке саженцев кипарисов, сосны горной, ленкоранской акации.

Кроме деревьев, на газонах появились кусты казацкого можжевельника двух видов, форзиции и хеномелеса, который в народе называют еще айвой японской. Последние два вида растений будут радовать севастопольцев своим ярким цветением.

Что касается можжевельников, то хвоя части саженцев в настоящее время имеет буроватый оттенок. Однако, по мнению специалистов, это совершенно нормально для данного времени года, весной они непременно зазеленеют.